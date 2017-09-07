مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعسير وجيزان [07/سبتمبر/2017] عسير - سبأ:

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بعسير وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية فجرت عبوة ناسفة في تجمع لمرتزقة العدو السعودي غرب منفذ علب ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في مركز عوجبة بجيزان بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

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