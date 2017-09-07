رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل علي امهيثمي عبدالله ميسري [07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة، إلى عبدالله وأمين علي ميسري وجميع أسرة آل ميسري، بوفاة المناضل الكبير علي امهيثمي عبدالله ميسري، الأمين العام السابق للاتحاد التعاوني الزراعي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني والتضحية في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة.



وأشاد الدكتور بن حبتور، بمآثر الفقيد ودوره كأحد المناضلين الأحرار والمشاركين في تفجير ثورة 14 أكتوبر 1963م، إلى جانب رفاقه المناضلين والتي حررت اليمن من الاستعمار البغيض.



ولفت إلى الدور الفاعل للمناضل علي ميسري في إعادة تحقيق وحدة الوطن عام 1990م إلى جانب رفاقه من مناضلي الثورة اليمنية، إلى جانب ما قدمه من خدمات جليلة أثناء عمله في الاتحاد التعاوني الزراعي.. مؤكدا أن الوطن خسر برحيله مناضلا جسورا ووطنيا مخلصا.



وعبر رئيس الوزراء في ختام البرقية عن أحر التعازي وصادق المواساة لكافة آل ميسري وكل زملاء وأصدقاء ورفاق الفقيد، وللوطن عموما بهذا المصاب .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ