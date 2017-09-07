مصرع عدد من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم بتعز [07/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب أخرين اليوم في عمليات نوعية على مواقعهم بمديريتي موزع ومقبنة بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تدمير آلية عسكرية تحمل معدل عيار 50 ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمديرية موزع.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع المرتزقة في تبة الدار الغربي بحمير في مديرية مقبنة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن العدوان السعودي الأمريكي شن غارة بطائرة بدون طيار على منطقة الهاملي في مديرية موزع.

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