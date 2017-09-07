لجنة المعايدة بالمنطقة العسكرية الخامسة تزور اللواءين 82 مشاة والعاشر صاعقة [07/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:

تفقدت لجنة المعايدة المكلفة من رئاسة هيئة الأركان العامة لمقاتلي المنطقة العسكرية الخامسة برئاسة العقيد الركن عبد الواحد القيفي والعقيد نبيل الزين اليوم المقاتلين من منتسبي اللواءين 82 مشاة واللواء العاشر صاعقة عمليات خاصة.



واطلعت لجنة المعايدة على أحوال المرابطين في المواقع المتقدمة وجبهات المواجهة مع العدوان في الساحل الغربي، وطبيعة سير الأعمال القتالية التي يخوضونها في مواجهة المعتدين والغزاة والمرتزقة.



وخلال الزيارات تبادل الزائرون مع المقاتلين تهاني العيد .. معبرين عن تهاني وتقدير القيادة السياسية والعسكرية العليا وحكومة الإنقاذ وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ومباركتهم واعتزازهم بكافة الأدوار والمواقف والملاحم البطولية التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في مختلف جبهات الصمود والمواجهة دفاعا عن الوطن وسيادته وأمنه وإستقراره.



واستمع الزائرون من القادة إلى إيضاحات عن طبيعة الأعمال القتالية ومتطلبات تعزيز الجاهزية .. مباركين للمقاتلين رباطهم وثباتهم في تلك المواقع ونقاط التمركز الإستراتيجية التي تمثل خطوط تماس مباشر مع العدو تهاوت وانكسرت معها كل زحوفاته المسنودة بأحدث العتاد العسكري والمغطاة بريا وبحريا وجويا.



وأشاروا إلى أن الإنتصارات النوعية التي تحققت وتتحقق كل يوم بفضل يقظة وصمود المقاتلين الأبطال غيرت كل المفاهيم والتكتيكات العسكرية للعدوان وغدت كل جبهة مدرسة عسكرية تستحق الوقوف أمامها بإجلال.



فيما أكد القادة والضباط والجنود المرابطين في تلك المواقع المتقدمة أنهم أعلى درجات الإستعداد لمواجهة الغزاة والمعتدين.



وأشاروا إلى أنه مثلما باءت كل محاولات المعتدين للزحف أو التقدم تجاه مواقعهم بالفشل والإنكسار فإن التفكير في محاولة الإقتراب أو التسلل سيذوق الهلاك الحتمي.



ورفع المقاتلين من منتسبي اللواءين 82 مشاة والعاشر صاعقة برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وإلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وإلى كافة المرابطين في مختلف الجبهات بمناسبة عيد الأضحى.



وأكدوا أن اليمن أرضا وإنسانا سيبقى قوي ومصان بجيشه وأن تماسك الجبهة الداخلية بقدر ما يجسد الإلتحام بين الجيش والشعب يمثل عنوانا لدحر العدوان وكسر المعتدين وتحقيق النصر المؤزر.

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