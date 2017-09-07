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آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:56:53م
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  محلي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في أطراف المتون بالجوف
[07/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:
 أحبط الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة غضب بمنطقة حام بمديرية المتون بالجوف وكبدوهم خسائر كبيرة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير مدرعة بي إم بي في إفشال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم بإتجاه تبة غضب.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمع لمرتزقة العدوان بمنطقة الصبرين بمديرية خب والشعف، محققة إصابات مباشرة. 
سبأ
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