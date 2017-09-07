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تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في عملية هجومية بنهم
[07/سبتمبر/2017] مأرب - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي جنوب القرن بنهم.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان وإغتنام أسلحة في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم جنوب جبل القرن.
وأشار المصدر إلى أن العملية الهجومية سبقها تمشيط مدفعي مكثف على مواقع المرتزقة وتعزيزاتهم.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 10 غارات على مواقع متفرقة بنهم.
سبأ