عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة [07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية كبدت العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال بجيزان ، كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في موقع عاكفة في نجران .



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة وتدمير مدرعة في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم بمديرية موزع ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات الغزاة والمرتزقة في منطقة الهاملي بالمديرية وإحراق معدل 12.7 تابع لهم في المنطقة نفسها .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً للمرتزقة شمال معسكر خالد ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم استهداف تجمعات أخرى للمرتزقة جنوب المعسكر بصاروخ موجه وعدد من القذائف أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم ، كما تم قنص أحد المرتزقة في مديرية مقبنة واثنان آخران في الهاملي بمديرية موزع .



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان وعناصر القاعدة في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء و كبدوهم خسائر في الأرواح .



وأشار المصدر إلى مصرع عشرة من المرتزقة خلال التصدي لمحاولة تسلل باتجاه التبة السوداء في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان في محافظة شبوة ، فيما دمرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة طول السادة بالمديرية نفسها .



وفي محافظة مأرب نفذ الجيش واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح ، كما لقي عشرة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة بالمديرية .



كما أكد المصدر مصرع العقيد المرتزق علي السعدي رئيس عمليات مايسمى لواء الامل وقائد جبهة مزوية مع ثلاثة من مرافقيه وجرح ستة آخرين في تفجير طقمهم في مدينة الحزم بمحافظة الجوف .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في أسفل حام بمديرية المتون ، وتجمعات لآلياتهم في الأطراف الشمالية الشرقية للمديرية محققة إصابات مباشرة .



وفي ميدي تم استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال الصحراء بعدد من قذائف المدفعية .

