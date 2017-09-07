أمين عام محلي أمانة العاصمة يتفقد رجال الأمن واللجان الشعبية والمرور [07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

زار أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم المرابطين من رجال الأمن واللجان الشعبية والشرطة العسكرية ورجال المرور في عدد من النقاط الأمنية بالأمانة بمناسبة عيد الأضحى.



واطلع أمين عام محلي أمانة العاصمة خلال الزيارة ومعه رئيسا لجنتي الشئون الإجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري، على أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية وقدموا لهم التهاني والهدايا العيدية.



وثمن جهود رجال الأمن واللجان الشعبية وصمودهم وتضحياتهم من أجل إستتباب الأمن وحماية الوطن والمواطنين في العاصمة صنعاء .



وأكد جمعان أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإهتمام برجال الأمن واللجان الشعبية المرابطين والعيون الساهرة من أجل الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في مختلف النقاط الأمنية داخل العاصمة وبقية المحافظات وكل جبهات الشرف .



بدوره أشار رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب إلى أن زيارة رجال الأمن واللجان الشعبية والسرطة العسكرية تأتي عرفانا وتقديرا لدورهم في تعزيز الأمن والسكينة لسكان العاصمة صنعاء.



من جانبهم ثمن رجال الأمن واللجان الشعبية زيارة قيادة أمانة العاصمة لهم في النقاط الأمنية .. مؤكدين صمودهم ومواصلة جهوزيتهم لحماية العاصمة خاصة والوطن عامة وتوفير الأمن والسكينة لأبناء الوطن .



كما قام أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان وقيادة أمانة العاصمة بزيارة للجرحى من أبناء الجيش واللجان الشعبية في المجمع الطبي بمديرية شعوب .



وأطلعوا خلال الزيارة على الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز للمرضى .. مهنئين إياهم بعيد الأضحى وقدموا لهم الهدايا العيدية .. متمنيين لهم بالشفاء العاجل.



وثمن أمين عام محلي العاصمة جهود قيادة المركز والأطباء والعاملين في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .. داعيا الأطباء والكوادر في المركز إلى الإستمرار في تفانيهم والقيام بواجبهم بما يعزز إستقرار الوضع الصحي بالعاصمة صنعاء .



إلى ذلك كرم أمين محلي العاصمة عدد من رجال المرور المتواجدين في الميدان بهدايا عيدية ومبالغ مالية تقديرا لجهودهم وحرصهم على أداء مهامهم وواجباتهم في مختلف المناسبات والأعياد .



وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال المرور وتواجدهم على مدار الساعة في شوارع وجولات أمانة العاصمة، سيما أمام الحدائق العامة والمنتزهات والمطاعم السياحية والمولات والمراكز التجارية للعاصمة صنعاء التي تشهد إقبالا كبيرا خلال إجازة العيد بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية التي تعيق سير المركبات ومصالح المواطنين.



رافقهم خلال الزيارة وكلاء الأمانة المهندس عايض الشميري وعلي السقاف وإبراهيم الماخذي والمهندس عبد الكريم الحوثي ومدير عام العلاقات بديوان الأمانة فؤاد القدمي وعدد من المعنيين .

