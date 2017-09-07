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اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تدين جرائم التحالف العربي
[07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أدانت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو جرائم التحالف العربي بقيادة السعودية بحق المدنيين من الأطفال والنساء وآخرها إستهداف أسرة المواطن حسين قاسم سداح الحملي بمديرية حيران وراح ضحيتها أربعة شهداء من الأطفال والنساء وأربعة جرحى.
واستنكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأشد العبارات جرائم العدوان وصلفه المستمر في إستهداف الأبرياء من المدنيين منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.
وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو القيام بدورها الإنساني والعمل على إيقاف هذه الجرائم ووضع حد لإستمرارها ومحاسبة مرتكبيها.
سبأ