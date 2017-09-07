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آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:05:51م
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الإعصار " إرما " يتجه صوب بورتو ريكو وجزيرة هيسبانيولا
[07/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:
يتجه الإعصار " إرما " المصنف في الفئة الخامسة حاليًا جهة الغرب صوب بورتو ريكو وجزيرة هيسبانيولا.

وقد تسبب هذا الإعصار في تدمير ما نسبته 95% من الجزء الفرنسي لجزيرة " سانت مارتن " الفرنسية ـ الهولندية في البحر الكاريبي.

واجتاح "إرما" جزر في الكاريبي أمس الأربعاء مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة وسط توقعات بوصوله إلى فلوريدا في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أن ما يصل إلى 37 مليون شخص يمكن أن يتضرروا جراء الإعصار إرما.
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