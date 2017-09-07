العدو الإسرائيلي يعتدي على أحد المواقع العسكرية السورية قرب مصياف [07/سبتمبر/2017] دمشق/سبأ:

اعتدى طيران العدو الإسرائيلي فجر اليوم على أحد المواقع العسكرية السورية بالقرب من مصياف بريف حماة.







وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان تلقت وكالة الانباء السوريه /سانا/ نسخة منه “إن طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 42ر2 فجر اليوم على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية قرب مصياف ما أدى إلى استشهاد عنصرين ووقوع خسائر مادية في الموقع”.



وأضافت القيادة العامة للجيش إن هذا العدوان يأتي في محاولة يائسة لرفع معنويات مجموعات تنظيم “داعش” الإرهابي المنهارة بعد الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب على أكثر من اتجاه ويؤكد مرة جديدة دعم العدو الإسرائيلي المباشر لتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى”.



واعترف كيان العدو الإسرائيلي أكثر من مرة بدعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية وهو يتدخل بشكل مباشر لدعم مرتزقته حيث جاء هذا العدوان بعد أقل من 48 ساعة على النصر المؤءرز للجيش العربي السوري في دير الزور وكسر حصار إرهابيي “داعش” عن المدينة الذي استمر نحو 3 سنوات.



وحذرت القيادة العامة للجيش من “التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية على أمن واستقرار المنطقة” مجددة “عزمها وتصميمها على سحق الإرهاب واجتثاثه من جميع أراضي الجمهورية العربية السورية مهما تعددت وتنوعت أشكال الدعم المقدم لهذه المجموعات الإرهابية”.



ويرتبط كيان العدو الإسرائيلي بشكل مفضوح مع تنظيم “داعش” الإرهابي الذي اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأنه صنيعة الإدارة الأمريكية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وهو ما تأكد أكثر من مرة عبر استهداف “التحالف الأمريكي” مواقع للجيش العربي السوري لعرقلة تقدمه وانتصاراته على الإرهاب التكفيري ناهيك عن قيام طائرات التحالف بتنفيذ إنزالات جوية متتالية في البادية السورية لإخلاء العشرات من قياديي “داعش” وإنقاذهم من الهلاك المحتوم مع تقدم الجيش في حربه على الإرهاب.

سبأ