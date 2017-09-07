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آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:05:51م
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  محلي
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
[07/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المنازل والمناطق المأهولة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرة مواطنين خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ستة مواطنين وإصابة أربعة آخرين إثر غارتين لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن حسين الحملي في قرية السادات بمديرية حيران محافظة حجة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 27 غارة على مديريتي حرض وميدي في حجة، وغارة على منطقة ضلاع بمديرية همدان ومثلها على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على منطقة الهاملي وغارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز، كما شن غارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن منطقة آل الشيخ في مديرية منبه بمحافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي سعودي، لافتاً إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف.
سبأ
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