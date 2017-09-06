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  رياضة
إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات المونديال
[07/سبتمبر/2017] زيوريخ - سبأ:
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة مباراة منتخب السنغال أمام جنوب إفريقيا التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز "البافانا بافانا" بهدفين مقابل هدف.

ويأتي القرار بعد تأكيد محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إيقاف الحكم الغاني جوزيف لامبتي الذي أدار تلك المباراة مدى الحياة، بعد ثبوت تلاعبه بنتيجة اللقاء.

وكان الاتحاد السنغالي تقدم بشكوى ضد الحكم الغاني، بسبب إصراره على احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد خاليدو كوليبالي، أحرز منها منتخب جنوب إفريقيا هدفًا، رغم أن مساعده أشار إلى أن الكرة لم تلمس يد مدافع نابولي، واحتسب ركلة ركنية.

ومن المقرر إعادة المباراة بين المنتخبين خلال شهر نوفمبر المقبل، ولكن دون تحديد الموعد بصورة رسمية، علمًا بأن الموقع الرسمي (للفيفا) أكد أنه سيحدد الموعد في الوقت المناسب.

ويبدأ سريان القرار على الفور، ولكنه سيخضع لتأكيد لجنة المسابقات في (الفيفا) خلال الاجتماع المقرر عقده يوم 14 سبتمبر الحالي.
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