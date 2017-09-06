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آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:19:33ص
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15 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب قرار إلغاء برنامج داكا
[07/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:
رفعت 15 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب القرار الذي اتخذه مؤخرا وأنهى بموجبه العمل ببرنامج داكا الذي يحمي مئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا وهم أطفال بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في أمريكا.

وذكرت وسائل إعلام أن الدعوى قدمتها ولايات نيويورك وماساتشوستس وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وأيوا ونيو مكسيكو ونورث كارولينا وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفرجينيا بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا “واشنطن العاصمة”.

وكانت الشرطة الأمريكية اعتقلت أمس عشرات الأشخاص خلال مظاهرات مناوئة لترامب وسياساته ضد المهاجرين الأطفال شهدتها العديد من المدن الأمريكية الكبرى.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرر قبل خمس سنوات تطبيق برنامج داكا من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيدا عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة
سبأ
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