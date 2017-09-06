الولايات المتحدة تنشر أربع منصات إطلاق صاروخي في كوريا الجنوبية [07/سبتمبر/2017] سول - سبأ:

نشرت الولايات المتحدة اليوم أربع منصات إطلاق صاروخي اضافية ضمن منظومة ثاد في قاعدة (سونغ جو) الأمريكية بكوريا الجنوبية.



وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جاي اتفقا أمس الأول على رفع سقف القدرة الصاروخية لجيش كوريا الجنوبية بحيث يمكنه حيازة صواريخ بالستية يزيد وزن رأسها الحربي على 500 كيلوغرام في تصعيد جديد للازمة التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قولها اليوم: “إنها اكملت نشر 4 منصات إطلاق لمنظومة ثاد بموجب الاتفاق بين سيئول وواشنطن في قاعدة سونغ جو”.



وجاء نشر المنصات الصاروخية الإضافية وسط احتجاجات من سكان المناطق المجاورة لقاعدة سونغ جو الذين خرجوا في مظاهرات الليلة الماضية واشتبكوا مع رجال الشرطة.



ومع تصاعد حد الأزمة في شبه الجزيرة الكورية أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي انخفضت إلى أقل من 70 بالمئة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة في أيار الماضي.



وكانت البحرية الكورية الجنوبية أجرت أمس الأول مناورات ضخمة بالذخيرة الحية شاركت فيها قطع بحرية عدة فيما ردت كوريا الديمقراطية يوم الأحد الماضي على التهديدات الامريكية المستمرة لها باختبار ناجح لقنبلة هيدروجينة يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى

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