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آخر تحديث: الخميس، 07 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:11:05ص
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية
[07/سبتمبر/2017] القدس المحتلة - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم 19 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في العديد من أحياء وبلدات وضواحي مدينة القدس المحتلة طالت 14 فلسطينيا كما طالت الاعتقالات فلسطينيا وابنه 14 عاما في بلدة جيوس بقلقيلية وثلاثة آخرين في جنوب غرب جنين ومدينة نابلس.



وتخلل عمليات الاعتقال مداهمات وتفتيش العشرات من المنازل واطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في عدد من المناطق.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أمس 15 فلسطينيا في عدة مناطق بالضفة الغربية.
سبأ5
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