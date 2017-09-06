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بوتين: هناك إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية
[07/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود إمكانيات لحل أزمة كوريا الديمقراطية بطرق دبلوماسية وأن هذا ما يجب أن يحدث.



وأعرب بوتين خلال كلمة في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفيستوك بالشرق الأقصى الروسي عن ثقته أن “الوضع حول كوريا الديمقراطية يمكن حله عن طريق المفاوضات على غرار مفاوضات العام 2005”.



وقال بوتين: “لقد اتفقنا على كل شيء في 2005 وقد تم التوصل إلى اتفاقيات التزمت كوريا الديمقراطية بموجبها بوقف برنامجها الصاروخي النووي وقد وعد جميع المشاركين بتسهيل هذه العملية إلا أن أحدا ما للأسف الشديد طالب كوريا الديمقراطية في وقت لاحق بشيء لم تعد به وتدهور الوضع بشكل تدريجي إلى ما هو عليه اليوم”.



وكان بوتين دعا أمس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية (مون جاى ان) إلى الهدوء وتجنب الخطوات التي تؤدى إلى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية والانتباه لخارطة الطريق التي وضعت بمشاركة روسيا لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.



يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الامريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة (ثاد) الصاروخية في أراضى كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.
سبأ
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