تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.