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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:05:04م
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إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان وقنص ثلاثة منهم بتعز
[06/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي جنوب معسكر خالد بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا تجمعات المرتزقة جنوب معسكر خالد بصاروخ موجه وعدد من القذائف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان، أحد المرتزقة في مديرية مقبنة واثنين في الهاملي بمديرية موزع.

وأكد المصدر أنه تم إحراق معدل 12.7 تابع لمرتزقة العدوان في الهاملي بمديرية موزع.

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