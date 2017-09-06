محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة حماية البيئة تحذر من كارثة بيئية جراء منع العدوان صيانة وإفراغ السفينة صافر صنعاء - سبأ :





عقدت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم إجتماعا طارئا برئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد عبدالله الثور، لمناقشة التداعيات الحاصلة في شواطئ البحر الأحمر ومخاطرها البيئية.



حيث كرس الإجتماع لمناقشة المخاطر البيئية في حال حدوث تسرب نفطي من السفينة العائمة صافر التي تحمل مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، جراء إستمرار دول العدوان في منع تزويد السفينة بمادة المازوت منذ يوليو 2016م لتشغيلها والحفاظ على حالتها وإجراء الصيانة اللازمة لها.



وشدد الاجتماع على أهمية إفراغ حمولة السفينة صافر من النفط الخام وعمل الصيانة اللازمة لها لتفادي أسوأ كارثة بالمنطقة.



وأشار الإجتماع إلى أن كثافة النفط أقل من كثافة الماء وعند حدوث تسرب فإن النفط يطفوا على سطح الماء مكونا طبقة رقيقة عازلة بين الماء والهواء وتنتشر هذه الطبقة فوق مساحة كبيرة من سطح الماء.



وأكد أنه في حال حدوث إنفجار للسفينة صافر فإن حمولتها من النفط الخام ستغطي مساحة 939 ترليون متر مربع، ما يعني أن آثار الكارثة ستمتد لتشمل البحار المجاورة.



وأقر الإجتماع مخاطبة جميع المنظمات الدولية للإضطلاع بدورها لمنع حدوث هذه الكارثة، وتم تشكيل فريق عمل للمتابعة.

سبـأ [06/سبتمبر/2017]سبـأ