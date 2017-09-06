محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل همدان تؤكد الإستمرار في رفد جبهات الشرف صنعاء - سبأ :

أكدت قبائل همدان بمحافظة صنعاء الإستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



كما اكدت قبائل همدان في لقاء قبلي حاشد بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ومحافظ صنعاء حنين محمد قطينة، وقوفها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن.



وأشارت قبائل همدان في بيان صادر عن اللقاء تجهيز الرجال وإرسالهم إلى جبهات الشرف والبطولة لأداء الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والعرض .. داعية كافة القبائل إلى رفد الجبهات لمواجهة العدوان.



وأكد مشائخ وأعيان وأبناء همدان أهمية توحيد الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الصف الداخلي في سبيل تعزيز صمود جبهات الصمود

سبـأ [06/سبتمبر/2017]سبـأ