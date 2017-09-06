وكيل محافظة المحويت يزور عدد من جرحى الجيش واللجان الشعبية

صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل محافظة المحويت فاروق مطهر الروحاني ومعه عدد من الشخصيات الإجتماعية اليوم بصنعاء، أحوال عدد من جرحى الجيش واللجان الشعبية من أبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى.

وخلال الزيارة أشاد الوكيل الروحاني والشخصيات الإجتماعية بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن في مختلف جبهات الشرف والبطولة.

وقد قدم الوكيل الروحاني ومرافقوه هدايا عيدية للجرحى وفاء وعرفانا بتضحياتهم .. متمنين لهم الشفاء العاجل.



من جهتهم عبّر الجرحى عن إمتنانهم لهذه الزيارة وتلمس أحوالهم .. مؤكدين إستعدادهم بذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن

[06/سبتمبر/2017]سبـأ