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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:54:52م
وزير الدفاع يزور ألوية حرس الحدود بجبهة عسير
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي "إن قوة الردع الصاروخية اليمنية، طويلة ومتوسطة المدى، قد حققت أهدافها العسكرية في عمق أراضي العدو، وأحدثت تحولات نوعية هامة".
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حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
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قصف صاروخي يستهدف مديرية منبه بصعدة
[06/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ :
إستهدف قصف صاروخي سعودي اليوم مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف صاروخي سعودي إستهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه، خلف أضرار بمزارع المواطنين وممتلكاتهم.
سبـأ
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