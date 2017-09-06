محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء يزور أبطال الجيش واللجان في حريب القراميش مأرب - سبأ :

زار وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري اليوم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات حريب القراميش.



واطلع الوكيل الحباري ومعه المشائخ عبدالحميد هارون وحميد الحباري وغانم الحللي، على أحوال المرابطين في جبهات العزة والكرامة والشرف في حريب القراميش.. وهنأوهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأشاد وكيل محافظة صنعاء بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والشرف دفاعا عن الوطن وكسر زحوفات قوى العدوان .. معتبرا زيارة المرابطين بالجبهات أقل واجب تقديراً وعرفاناً بتضحياتهم في الذود عن الأرض والعرض.



وأكد وقوف قبائل محافظة صنعاء إلى جانب الجيش واللجان الشعبية واستمرارها في رفد الجبهات بالرجال والعتاد والغذاء .. داعيا كافة القبائل إلى رفد الجبهات بمزيد من قوافل الدعم .



من جانبهم ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية هذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد في مواقع البطولة والشرف.



وأكدوا الاستعداد والجهوزية الكاملة لمواجهة الغزاة والمعتدين حتى تحقيق النصر.. لافتين إلى أن العدو يتكبد خسائر كبيرة على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

سبـأ [06/سبتمبر/2017]سبـأ