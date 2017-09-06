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إدارة أمن محافظة ذمار تنظم ندوة توعوية حول مركز الشكاوى والبلاغات
[06/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ :

نظمت إدارة أمن محافظة ذمار اليوم ندوة توعوية حول مركز الشكاوى والبلاغات، برئاسة مدير أمن المحافظة العميد أحمد علي إدريس.

تطرقت الندوة التي حضرها عدد من القيادات الأمنية في المحافظة، إلى أهمية مركز الشكاوى والبلاغات الذي دشنته وزارة الداخلية أمس، كضرورة للارتقاء بالعمل الأمني وتلافي أوجه القصور في المراكز الأمنية.

وأشارت النقاشات إلى أهمية الاستفادة من المركز والتعاطي معه بجدية لتصحيح الأخطاء في أداء رجل الأمن وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبما يعزز من تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق محافظة ذمار.

وأكد العميد أحمد علي إدريس، أنه سيتم التعامل بجدية وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتجاوز النظام والقانون في التعامل مع المواطنين

سبـأ
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