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اجتماع موسع لقيادة الأمن المركزي يؤكد على أهمية التقيد بالنظام والقانون
[06/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع برئاسة قائد قوات الأمن المركزي اللواء الركن عبد الرزاق محمد المروني، ضم عدد من مدراء الإدارات بمعسكر القيادة وقادة الكتائب والوحدات والمناطق الأمنية.

 تطرق الاجتماع إلى خدمة مركز الشكاوى 189 التي دشنت أمس والخاصة باستقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين في جهاز المفتش العام، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتوطيد العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.

وأشاد قائد قوات الأمن المركزي بجهود قيادة وزارة الداخلية وحرصها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أن قيادة الأمن المركزي ستتعامل بجدية مع كل ما يأتي من مركز الشكاوى وسيخضع للمساءلة للقانونية كل من يتجاوز القانون مهما كانت رتبته أو مركزه القيادي.

وحث على أهمية تحسين مستوى الأداء والتقيد بالنظام والقانون في التعامل مع المواطن، موجهاً القيادات إلى الاجتماع بالفروع والمناطق الأمنية والحزام الأمني لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بمركز الشكاوى والبلاغات بما من شأنه تحسين الأداء.

وثمن اللواء المروني جهود رجال الأمن المركزي والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وما حققوه من نجاحات خاصة في ظل استمرار العدوان على اليمن.
سبأ
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