ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:31:33م
وزير الدفاع يزور ألوية حرس الحدود بجبهة عسير
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي "إن قوة الردع الصاروخية اليمنية، طويلة ومتوسطة المدى، قد حققت أهدافها العسكرية في عمق أراضي العدو، وأحدثت تحولات نوعية هامة".
كوريا الشمالية تهدد بهجوم مضاد عواقبه كارثية لمواجهة العقوبات الإضافية
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن أي عقوبات إضافية ستفرض عليها " ستقابل بهجوم مضاد" يتسبب في عواقب كارثية .
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
آخر الأخبار:
اجتماع موسع لقيادة الأمن المركزي يؤكد على أهمية التقيد بالنظام والقانون
موراي يرجح غيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة
نائب رئيس المركزي الأمريكي يعلن الاستقالة ويغادر المنصب منتصف أكتوبر
نتنياهو يقر بوجود علاقات تعاون بين كيان الاحتلال ودول عربية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
موراي يرجح غيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة
[06/سبتمبر/2017] لندن - سبأ:
رجح اللاعب البريطاني آندي موراي المصنف الثاني عالميا اليوم الأربعاء غيابه عن باقي منافسات الموسم الجاري بسبب معاناته من إصابة في الورك أجبرته على الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وقضى موراي (30 عاما) موسما محبطا وأحرزا لقبا واحدا وفقد صدارة التصنيف العالمي بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء من خمس مجموعات وانتهى بالهزيمة أمام ستانيسلاس فافرينكا في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو الماضي.

وعانى موراي طوال موسم البطولات على الأراضي العشبية وأخفق في الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون بالخروج من دور الثمانية أمام الأمريكي سام كويري.

وكتب موراي على فيسبوك ”لن يكون بوسعي المشاركة (الشهر المقبل) في بكين وشنغهاي ومن المرجح أيضا في آخر بطولتين في الموسم في فيينا وباريس بسبب معاناتي من إصابة في الورك وهي الإصابة التي تزعجني في الأشهر الأخيرة“.

وأضاف ”بعد استشارة مجموعة من كبار المتخصصين في إصابات الورك إضافة إلى فريقي الخاص قررنا أن هذا أفضل قرار للمستقبل البعيد“.

وكان موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري فافرينكا أصحاب أول ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي حتى مايو الماضي وشاركوا لآخر مرة في ويمبلدون في يوليو الماضي. ويغيب الثلاثي حتى نهاية الموسم بسبب إصابات طويلة المدى.

وأعلن ديوكوفيتش، الذي يعاني من إصابة بالمرفق، وفافرينكا المصاب في الركبة والياباني كي نيشيكوري المصاب في المعصم الغياب حتى نهاية الموسم بينما انسحب موراي من بطولة أمريكا المفتوحة بعد وقت قصير من سحب القرعة الرئيسية للبطولة.

وقال موراي إنه سيبدأ موسم 2018 باللعب في برزبين استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة كما سيخوض مباراة استعراضية في وقت لاحق من العام الجاري أمام روجر فيدرر في جلاسجو في حدث خيري.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
أمريكا تنجو من الهزيمة أمام الهندوراس بتصفيات الكونكاكاف
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
تعادلان للأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال
مدرب المنتخب الوطني: قدمنا مباراة جيدة أمام الفلبين وسعداء بالتعادل
نيوزيلندا تضمن خوض الملحق ضمن تصفيات مونديال 2018م
تعادل لبنان وكوريا الشمالية 2-2 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019م
تعادل إيجابي للمنتخب الوطني مع مضيفه الفلبيني بتصفيات كأس آسيا
شرطة البرازيل تفتح تحقيق في عملية شراء أصوات لمنح تنظيم أولمبياد 2016م
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
البرتغال تتماسك وتفوز بصعوبة على المجر

العدوان السعودي على اليمن
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية موزع بتعز
[06/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين إثر غارتين استهدفتا منزلا بحجة
[06/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 65 غارة على عدد من المحافظات
[06/سبتمبر/2017]
قافلة عيدية من حرائر بني حشيش دعما للجيش واللجان الشعبية
[05/سبتمبر/2017]
تقرير دولي يؤكد إستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمفوض يدعو لتحقيق دولي
[05/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by