موراي يرجح غيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة [06/سبتمبر/2017] لندن - سبأ:

رجح اللاعب البريطاني آندي موراي المصنف الثاني عالميا اليوم الأربعاء غيابه عن باقي منافسات الموسم الجاري بسبب معاناته من إصابة في الورك أجبرته على الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



وقضى موراي (30 عاما) موسما محبطا وأحرزا لقبا واحدا وفقد صدارة التصنيف العالمي بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء من خمس مجموعات وانتهى بالهزيمة أمام ستانيسلاس فافرينكا في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو الماضي.



وعانى موراي طوال موسم البطولات على الأراضي العشبية وأخفق في الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون بالخروج من دور الثمانية أمام الأمريكي سام كويري.



وكتب موراي على فيسبوك ”لن يكون بوسعي المشاركة (الشهر المقبل) في بكين وشنغهاي ومن المرجح أيضا في آخر بطولتين في الموسم في فيينا وباريس بسبب معاناتي من إصابة في الورك وهي الإصابة التي تزعجني في الأشهر الأخيرة“.



وأضاف ”بعد استشارة مجموعة من كبار المتخصصين في إصابات الورك إضافة إلى فريقي الخاص قررنا أن هذا أفضل قرار للمستقبل البعيد“.



وكان موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري فافرينكا أصحاب أول ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي حتى مايو الماضي وشاركوا لآخر مرة في ويمبلدون في يوليو الماضي. ويغيب الثلاثي حتى نهاية الموسم بسبب إصابات طويلة المدى.



وأعلن ديوكوفيتش، الذي يعاني من إصابة بالمرفق، وفافرينكا المصاب في الركبة والياباني كي نيشيكوري المصاب في المعصم الغياب حتى نهاية الموسم بينما انسحب موراي من بطولة أمريكا المفتوحة بعد وقت قصير من سحب القرعة الرئيسية للبطولة.



وقال موراي إنه سيبدأ موسم 2018 باللعب في برزبين استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة كما سيخوض مباراة استعراضية في وقت لاحق من العام الجاري أمام روجر فيدرر في جلاسجو في حدث خيري.

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