نائب رئيس المركزي الأمريكي يعلن الاستقالة ويغادر المنصب منتصف أكتوبر [06/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستانلي فيشر اليوم الأربعاء إنه سيغادر منصبه في منتصف أكتوبر المقبل.



وأضاف فيشر (73 عاما) في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستقيل لأسباب شخصية وأن الاستقالة ستسري في 13 أكتوبر أو قرب ذلك الموعد.



وتابع فيشر ”إنه لمن دواعي الشرف أن أخدم مجلس الاحتياطي الاتحادي، لاسيما العمل إلى جانب الرئيسة (جانيت) يلين“... مشيرا إلى التحسن الذي طرأ على الاقتصاد والنظام المالي في السنوات القليلة الماضية.



وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية فيشر العام المقبل، لكن استقالته المبكرة تعطي ترامب فرصة لاتخاذ مزيد من الخطوات في إعادة تشكيل البنك المركزي في وقت أقرب من المتوقع.

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