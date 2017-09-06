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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:34:59م
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  عربي ودولي
نتنياهو يقر بوجود علاقات تعاون بين كيان الاحتلال ودول عربية
[06/سبتمبر/2017] القدس المحتلة - سبأ:
أقر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود اتصالات وعلاقات تعاون متعددة المستويات بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية.

وتتوالى خطوات التطبيع بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وممالك ومشيخات الخليج وعلى رأسها نظام بنى سعود حيث أخذ التطبيع العلنى طريقه بشكل فاضح وتوجته زيارة وفد سعودى رفيع المستوى يضم أكاديميين ورجال أعمال سعوديين فى يوليو من العام الماضى إلى كيان الاحتلال.

ونقلت (ا ف ب ) عن نتنياهو قوله اليوم في كلمة بمقر وزارة خارجية الاحتلال في القدس المحتلة “هناك تعاون بطرق مختلفة وعلى مختلف المستويات مع الدول العربية لكنه ليس في مرحلة الظهور العلني بعد”... مضيفا “هذا التعاون أمر لم يسبق حدوثه بالفعل في تاريخنا حتى عندما كنا نبرم الاتفاقيات مع الدول التي أقمنا معها علاقات سلام”.

وتؤكد الوقائع أن الاتفاقات بين عدد من الأنظمة العربية الحاكمة وخاصة أنظمة السعودية وقطر مع كيان الاحتلال تشمل المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية وتتعززفيما يخص العدوان الغاشم على اليمن ودعم التنظيمات الإرهابية في سوريا بالمال والسلاح.
سبأ
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