الخارجية الباكستانية : وزيرا خارجية باكستان وأفغانستان يجتمعان بنيويورك الشهر الجاري [06/سبتمبر/2017] إسلام أباد - سبأ:

قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء ان وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف اتفق مع نظيره الأفغاني صلاح الدين ربانى على الاجتماع على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى وقت لاحق من الشهر الجاري.



وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان لها ان آصف تحدث هاتفيا إلى وزير الخارجية الأفغاني ونقل إليه أن "باكستان تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها بأفغانستان وأنها على استعداد للعمل معها فى كل المجالات التى تتضمن المجالات السياسية والاقتصادية و التجارية والمتعلقة بالنقل والأمن ومجالات أخرى من أجل تقدم البلدين وازدهارهما".



وقال البيان إن الوزير أكد أيضا على دعم باكستان لعملية سلام تخص الأفغان وتدار بقيادتهم لتحقيق سلام واستقرار دائمين لأفغانستان.



وأضاف أن "وزيرا الخارجية اتفقا على استمرار التواصل لبناء تعاون وثيق بين البلدين. كما اتفقا على الالتقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى وقت لاحق من هذا الشهر".



جاء هذا التطور بعد أيام من ترحيب آصف ببيان الرئيس الأفغاني أشرف غاني القائل بأن بلاده على استعداد لإجراء حوار شامل مع باكستان وإن السلام مع باكستان على جدول أعمال بلاده.



وأشاد آصف بتصريحات الرئيس الأفغاني فى رده، وقال إن باكستان ترغب فى عقد محادثات مع أفغانستان تطابقا مع آلية ثنائية.



كما قال إن باكستان وأفغانستان لديهما آليات ثنائية وثلاثية ورباعية ومتعددة للحوار والتفاعل، وإن تلك الآليات يجب أن تستخدم بأقصى طاقاتها.

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