محافظ إب يزور روضة الشهداء بمديرية جبلة [06/سبتمبر/2017] إب - سبأ:

زار محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم روضة الشهداء بمديرية جبلة.



وأوضح المحافظ صلاح ومعه وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وعدد من الشخصيات الإجتماعية أن دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن ستظل النور الذي يضيء دروب الحرية والإستقلال .. مؤكدا المضي على درب الشهداء وعدم التفريط في ما ضحوا به ومن أجله.



من جانبه أشار مندوب مؤسسة الشهداء بإب شوقي التويتي إلى أهمية زيارة رياض الشهداء عرفانا وتقديرا لتضحياتهم .. مؤكدا ضرورة الإهتمام بأسر الشهداء الذين سطروا بتضحياتهم أروع الملاحم في مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم.

سبأ