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التلاحم القبلي يناشد أهل السودان بتحديد موقف من إرسال بعض أبنائهم لقتال اليمنيين
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التلاحم القبلي يناشد أهل السودان بتحديد موقف من إرسال بعض أبنائهم لقتال اليمنيين
[06/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناشد مجلس التلاحم القبلي أهل الرأي والحكمة في السودان لتحديد موقف من إرسال بعض أبناء السودان لقتال الشعب اليمني.

وطالب المجلس في رسالة من قبائل اليمن الأصيلة والعريقة والمحبة للسلام والرافضة للإستسلام إلى إخواننا في الدين والعرق واللغة قبائل السودان، أهل الرأي والحكمة في السوادان بالوقوف في وجه من يتاجرون بدماء أبناء السودان مقابل مصالح شخصية وتحت عناوين طائفية مقيتة ومغرضة بدواعي الدفاع عن مكة.

وقالت الرسالة " لو كان آل سعو يملكون الغيرة على هذه الأمة لتوجهوا بعتادهم وعدتهم وفتاويهم لتحرير الأراضي المقدسة والمحتلة من أيدي الصهاينة ولأنفقوا أموالهم على الفقراء من يموتون جوعا في الصومال والسودان واليمن منذ عشرات السنين ".

وأضافت " إنما نحن وبقية الشعوب العربية وأحلامنا وغايتنا في كفة وآل سعود والصهاينة والأمريكان في الكفة الأخرى، ومن المعيب والمهين أن يتربع آل سعود وزبانيتهم على الكرسي ويسكنون القصور الفخمة ونقبل أن نشترى بمالهم الدنيء لقتال بعضنا البعض والوقوف مع الظالم في وجه المظلوم ".

وأشار مجلس التلاحم القبلي إلى أن الشعب اليمني قدم ولا يزال يقدم آلاف الشهداء للخروج من تحت الوصاية الأجنبية .. وقال " إلا أننا نتألم ونحزن لما نراه من إن إندفاع من قبل البعض من أبناء السودان لقتالنا ".

وعبرت الرسالة عن الأمل من قبائل السودان في إتخاذ الموقف اللازم والمشروع لإيقاف نزيف الدم السوداني اليمني .. مضيفة " إذا أردتم أن تكونوا صناع سلام وشهداء على تجار الحروب والدمار والخراب فنحن مرحبين بكم في أي زمان كان ".
سبأ
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