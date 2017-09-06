مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في موزع والهاملي بتعز [06/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوم على مواقع لمرتزقة العدوان بمديرية موزع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير مدرعة .



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الغزاة والمرتزقة في الهاملي بمديرية موزع، محققا إصابات مباشرة.

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