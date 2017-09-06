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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:28:20م
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  اقتصاد
روسيا وكوريا الجنوبية توقعان حزمة اتفاقيات اقتصادية
[06/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:
وقعت روسيا وكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفستوك الروسية، حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكر موقع روسيا اليوم ان توقيع حزمة الوثائق جاء بعد محادثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الذي يشارك في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية برفقة وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال من مختلف المجالات.

وبين الموقع ان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة تمس مجالات مختلفة بدءا من الاتصالات وصولا إلى التجارة، وأبرزها مذكرة تفاهم وقعت لتشجيع وتيسير الاستثمار والتجارة بين البلدين ودعم الصادرات، والتعاون في مجال الابتكارات.

كما تم توقيع مذكرة ستصبح بموجبها كوريا الجنوبية دولة شريكة في المعرض الصناعي الدولي الروسي "إنوبروم" لعام 2018.

وفي مؤتمر صحفي عقد بعد مراسم التوقيع، أكد بوتين أن كوريا الجنوبية تعد شريكا تجاريا واقتصاديا رئيسيا لروسيا ...مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس كوريا الجنوبية كانت بناءة.

وأضاف أن البلدين اتفقا على تكثيف عمل المنصات المالية والاستثمارية المشتركة بقيمة مليار دولار، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين... مشيدا بمستوى التجارة بين روسيا وكوريا الجنوبية، حيث قال إن التبادل التجاري قفز في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50% إلى 10 مليارات دولار.

وبحسب موقع "ITC Trade" بلغ حجم التجارة بين البلدين، العام الماضي نحو 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار صادرات روسيا إلى كوريا الجنوبية، مقابل واردات بقيمة 5 مليارات دولار.

من جهته، أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه بعلاقات بلاده مع روسيا، وأكد أن كوريا الجنوبية ستطور مشاريع مع روسيا بمشاركة كوريا الشمالية، حيث قال "لقد اتفقنا على تعزيز القاعدة لتنفيذ مشروعات ثلاثية الأطراف تشمل الكوريتين وروسيا، وتهدف لربط شبه الجزيرة الكورية والشرق الأقصى الروسي".

وتشهد مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي يومي الـ6 والـ7 من سبتمبر أعمال "منتدى الشرق الاقتصادي" بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.
سبأ
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