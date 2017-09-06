الجيش النيجيري : مقتل اثنين من قادة بوكو حرام فى عمليات عسكرية [06/سبتمبر/2017] لاجوس - سبأ:

اعلن الجيش النيجيري اليوم عن مقتل اثنان من قادة بوكو حرام فى عملية عسكرية ناجحة فى منطقة ألافا بولاية بورنو المضطربة شمال شرق نيجيريا.



وقال المتحدث باسم الجيش البريجادير جنرال سانى عثمان فى تصريح له إن القائدين اللذين قتلا فى الهجوم كانا نائبين لزعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو وهما أفدو كاوورى وأبو بكر بانيشيك .



وكان بابا ابراهيم واثنان آخران من قادة بوكو حرام قد توفوا بعد إصابتهم بجراح خلال كمين أخير فى منطقة ماجوميرى فى بورنو، وفقا لما ذكر المتحدث باسم الجيش.



واضاف المتحدث ان خمسة قادة اخرين بارزين للمجموعة والمساعدين المقربين لشيكاو قد قتلوا فى قصف مدفعي مشترك فى أغسطس الماضي.



وقد وصف عثمان آخر فيديو لشيكاو الذى سخر فيه من الجيش بأنه عمل يائس وكذب من فلول المتمردين لغرس خوف غير ضروري فى نفوس المواطنين المتمسكين بالقانون.

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