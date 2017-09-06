وجهاء من يريم بإب يزورون جبهة مريس بالضالع [06/سبتمبر/2017]

إب - سبأ:

اطلع عدد من الوجهاء والشخصيات الإجتماعية بمديرية يريم محافظة إب على أحوال المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في جبهة مريس بالضالع.



وخلال الزيارة هنأ الوجهاء والشخصيات الإجتماعية المرابطين في جبهة مريس بعيد الأضحى .. مؤكدين وقوف كافة أبناء يريم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.



وأشاروا إلى أن هذه الزيارات العيدية تأتي لرفع معنويات المرابطين وعرفانا بما يسطرونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.



فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية بجبهة مريس عن إمتنانهم لهذه الزيارة التي تسهم في رفع معنوياتهم .. مؤكدين إستعدادهم التضحية بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

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