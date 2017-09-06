وزارة الزراعة تدشن حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي بذمار [06/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

دشنت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة اليوم حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي "الجدمي" في مديريات جهران وضوران والحداء وعنس ومدينة ذمار.



وفي التدشين أكد مدير مكتب الزراعة بذمار المهندس هلال الجشاري إستمرار مكتب الزراعة وفروعه بالمديريات في مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي في المناطق الموبوءة التي ظهرت فيها هذه الحشرة بناءً على بلاغات المزارعين والمراكز الزراعية الإرشادية.



ودعا قيادات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الإجتماعية والمزارعين في المديريات المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة برش المبيدات الحشرية بالمزارع والحقول المتضررة من هذه الحشرة وتسهيل عملها وتنقلها وتذليل الصعاب بما يمكنها من الوصول إلى كافة المناطق المتضررة في المديريات المستهدفة.



فيما أكد مدراء عموم مديريات جهران وضوران والحداء إسماعيل عبدالمغني ونبيل الزيادي وعبدالكريم الصارم أهمية تنفيذ حملة مكافحة الدودة الإفريقية في جميع الحقول المتضررة، لحماية المحاصيل الزراعية من هذه الآفة الضارة وخاصة في ظل إعتماد شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني على الزراعة كمصدر دخل خلال المرحلة الراهنة.



وأشاروا إلى أن الزراعة في ظل إستمرار العدوان والحصار بات يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد وأحد أهم روافد الإقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة .



بدوره أوضح مدير إدارة وقاية النبات بمكتب الزراعة بذمار المهندس أنس العيزري أن خمس فرق ميدانية تنفذ حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي (الجدمي) في جميع المناطق الموبوءة في المديريات المستهدفة



ولفت إلى أن الحملة ستسمر حتى القضاء على هذه الحشرة الضارة في كافة المناطق المستهدفة وهي عزلة علو جهران وقرية تفاضل والمدارة في مديرية جهران وقرية يكار وقرى وادي النمجة بمديرية الحداء وقاع الحقل بمديرية ضوران وقرية المحلةبمديرية مدينة ذمار وقرية عباصر بمديرية عنس.

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