أمريكا تنجو من الهزيمة أمام الهندوراس بتصفيات الكونكاكاف [06/سبتمبر/2017] تيغوسيغالبا - سبأ:

خرج المنتخب الأمريكي من عنق الزجاجة أمام مضيفه الهندوراس، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من تصفيات أمريكا الشمالية "الكونكاكاف" المؤهلة إلى كأس العالم 2018.



وتقدمت الهندوراس بهدف في الشوط الأول سجله روميل كيوتو، في الدقيقة 27.. وأنقذ الأمريكي، بوبي شوو وود، منتخب العم سام من الهزيمة، في الوقت القاتل، بتسجيله هدف التعادل له، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.



ورفع المنتخب الأمريكي، رصيده إلى 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام، بفارق نقطة، خلف منتخب بنما، الذي اكتسح ضيفه من ترينيداد وتوباغو، بثلاثة أهداف نظيفه.



وسيخوض المنتخب الذي يحتل المركز الرابع في تصفيات منطقة الكونكاكاف، في نهاية التصفيات، مواجهة الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في روسيا 2018، ضد المتأهل من الملحق الآسيوي، الذي سيجمع بين منتخبي سوريا وأستراليا.

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