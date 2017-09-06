وضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء بأمانة العاصمة [06/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

وضع أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم إكليل من الزهور على ضريح شهداء قوات الأمن المركزي بميدان السبعين بصنعاء.



وقرأ أمين عام محلي أمانة العاصمة ومعه رئيسا لجنتي الشئون الإجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري، الفاتحة على أرواح الشهداء الذين إستشهدوا بميدان السبعين وهم يؤدون بروفات العرض العسكري عشية الإحتفال بالعيد الوطني في 21 مايو 2012م.



وقال " نضع إكليل من الزهور على ضريح أبناءنا وإخواننا من شهداء قوات الأمن المركزي هذا الصرح الأمني الشامخ، الذي تعرض منتسبوه لجريمة إرهابية عشية الإحتفال بعيد الوحدة اليمنية المباركة قبل خمس سنوات، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى ".



إلى ذلك زار أمين عام محلي أمانة العاصمة وقيادات السلطة المحلية مقبرة روضة الشهداء "الحشحوش" بحي الجراف وروضة الشهداء بشارع الخمسين وروضة الشهداء "الحافة" بمديرية شعوب.



وقاموا بوضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء من الجيش واللجان الشعبية وضحايا العدوان وقراءة الفاتحة على أرواحهم .



وأكد أمين عام محلي أمانة العاصمة أن هذه الزيارات تعد أقل واجب لمن قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن .. مشيدا بتضحيات الشهداء والجرحى من الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته.



كما قاموا بزيارة ضريح شهيد الوطن أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال بمقبرة خزيمة ووضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.



رافقهم خلال الزيارة وكلاء الأمانة المهندس عايض الشميري وعلي السقاف وإبراهيم الماخذي ومدير عام مديرية السبعين محمد ناجي ومدير عام مديرية شعوب مهدي عرهب ومدير عام العلاقات بديوان الأمانة فؤاد القدمي وعدد من الشخصيات الإجتماعية.

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