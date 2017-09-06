ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:22:46م
وزير الدفاع يزور ألوية حرس الحدود بجبهة عسير
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي "إن قوة الردع الصاروخية اليمنية، طويلة ومتوسطة المدى، قد حققت أهدافها العسكرية في عمق أراضي العدو، وأحدثت تحولات نوعية هامة".
كوريا الشمالية تهدد بهجوم مضاد عواقبه كارثية لمواجهة العقوبات الإضافية
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن أي عقوبات إضافية ستفرض عليها " ستقابل بهجوم مضاد" يتسبب في عواقب كارثية .
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
آخر الأخبار:
وضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء بأمانة العاصمة
مقتل وإصابة سبعة عراقيين بتفجيرين إرهابيين شمال وجنوب بغداد
الاحتلال الاسرائيلي يقرر إقامة 4500 وحدة استيطانية جديدة
وزير الزراعة يدشن الحملة الطارئة لمكافحة حشرة الجدمي بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الدفاع يزور ألوية حرس الحدود بجبهة عسير
[06/سبتمبر/2017] عسير - سبأ:
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي "إن قوة الردع الصاروخية اليمنية، طويلة ومتوسطة المدى، قد حققت أهدافها العسكرية في عمق أراضي العدو، وأحدثت تحولات نوعية هامة".

وأكد اللواء العاطفي، خلال زيارته التفقدية لمنتسبي ألوية حرس الحدود بجبهة عسير، أن القوة الصاروخية تواكب مسارات عمليات الانتقال إلى المعركة الهجومية الإستراتيجية ضد العدوان الذي أخفق في مختلف جبهات المواجهة.

وهنأ وزير الدفاع خلال زيارته التي رافقه فيها قائد حرس الحدود العميد ناصر صبحان المحمدي، المقاتلين من منتسبي ألوية حرس الحدود بجبهة عسير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلا لهم تهاني وتبريكات المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة وكذا الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة عسير.

وأشاد اللواء العاطفي بالمهارات القتالية والشجاعة والإقدام والمعنويات العالية للمرابطين في جبهة عسير وكافة منتسبي الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود وكل جبهات مواجهة قوى الشر والعدوان الانهزامية المندحرة إلى مزبلة التاريخ.

وخاطب وزير الدفاع المقاتلين قائلا " أنتم فرسان اليمن وسيوفه الفولاذية التي لا تلين وقوة الشعب التي لا تنكسر في سبيل العزة والكرامة والدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال اليمن".

وأضاف" نشد على أياديكم ونحن معكم في مقدمة الصفوف لخوض معركة سيخلدها التاريخ في انصع صفحاته المشرقة، إنها معركة مصيريه تصنعون مجدها في مختلف جبهات المواجهة وفي مقدمتها جبهات ما وراء الحدود وبتضحياتكم وصمودكم البطولي ومآثركم الخالدة ينتصر اليمن ضد أعتى عدوان".

هذا وكان أبطال جبهة عسير، قد عبروا عن شكرهم واعتزازهم بزيارة وزير الدفاع ومشاركته أفراح عيد الأضحى..معاهدين الله والوطن والشعب على السير قدما في المعركة الهجومية ضد العدوان حتى تحقيق النصر الكامل والمؤزر لليمن واليمنيين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء بأمانة العاصمة
وزير الزراعة يدشن الحملة الطارئة لمكافحة حشرة الجدمي بأمانة العاصمة
تدشين حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي بمديريتي خارف وذيبين
كسر زحف لمرتزقة العدوان وعناصر القاعدة بمديرية ذي ناعم بالبيضاء
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليتين بقصف صاروخي بفرضة نهم
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير مدرعة وآلية في صرواح بمأرب
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية موزع بتعز
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين إثر غارتين استهدفتا منزلا بحجة
مصرع مرتزقة في هجوم مباغت على مواقعهم بصرواح مأرب
أبطال الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات بمختلف الجبهات
العدوان السعودي على اليمن
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية موزع بتعز
[06/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين إثر غارتين استهدفتا منزلا بحجة
[06/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 65 غارة على عدد من المحافظات
[06/سبتمبر/2017]
قافلة عيدية من حرائر بني حشيش دعما للجيش واللجان الشعبية
[05/سبتمبر/2017]
تقرير دولي يؤكد إستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمفوض يدعو لتحقيق دولي
[05/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by