وزير الدفاع يزور ألوية حرس الحدود بجبهة عسير [06/سبتمبر/2017] عسير - سبأ:

قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي "إن قوة الردع الصاروخية اليمنية، طويلة ومتوسطة المدى، قد حققت أهدافها العسكرية في عمق أراضي العدو، وأحدثت تحولات نوعية هامة".



وأكد اللواء العاطفي، خلال زيارته التفقدية لمنتسبي ألوية حرس الحدود بجبهة عسير، أن القوة الصاروخية تواكب مسارات عمليات الانتقال إلى المعركة الهجومية الإستراتيجية ضد العدوان الذي أخفق في مختلف جبهات المواجهة.



وهنأ وزير الدفاع خلال زيارته التي رافقه فيها قائد حرس الحدود العميد ناصر صبحان المحمدي، المقاتلين من منتسبي ألوية حرس الحدود بجبهة عسير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلا لهم تهاني وتبريكات المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة وكذا الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة عسير.



وأشاد اللواء العاطفي بالمهارات القتالية والشجاعة والإقدام والمعنويات العالية للمرابطين في جبهة عسير وكافة منتسبي الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود وكل جبهات مواجهة قوى الشر والعدوان الانهزامية المندحرة إلى مزبلة التاريخ.



وخاطب وزير الدفاع المقاتلين قائلا " أنتم فرسان اليمن وسيوفه الفولاذية التي لا تلين وقوة الشعب التي لا تنكسر في سبيل العزة والكرامة والدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال اليمن".



وأضاف" نشد على أياديكم ونحن معكم في مقدمة الصفوف لخوض معركة سيخلدها التاريخ في انصع صفحاته المشرقة، إنها معركة مصيريه تصنعون مجدها في مختلف جبهات المواجهة وفي مقدمتها جبهات ما وراء الحدود وبتضحياتكم وصمودكم البطولي ومآثركم الخالدة ينتصر اليمن ضد أعتى عدوان".



هذا وكان أبطال جبهة عسير، قد عبروا عن شكرهم واعتزازهم بزيارة وزير الدفاع ومشاركته أفراح عيد الأضحى..معاهدين الله والوطن والشعب على السير قدما في المعركة الهجومية ضد العدوان حتى تحقيق النصر الكامل والمؤزر لليمن واليمنيين.

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