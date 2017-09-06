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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:00:25م
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  عربي ودولي
مقتل وإصابة سبعة عراقيين بتفجيرين إرهابيين شمال وجنوب بغداد
[06/سبتمبر/2017] بغداد - سبأ:
قتل عراقي وأصيب ستة اخرون اليوم بتفجيرين إرهابيين منفصلين شمال وجنوب العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر في الشرطة العراقية قوله: إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبي بمنطقة السيد عبدالله التابعة لناحية المحمودية جنوب بغداد وادت الى مقتل عراقي واصابة أربعة آخرين”.

وأضاف المصدر أن “عبوة اخرى انفجرت بالقرب من محال تجارية بقضاء التاجي شمال بغداد وأدت إلى إصابة عراقيين اثنين”.

وكان ستة أشخاص بينهم جنديان عراقيان أصيبوا أمس في تفجيرين إرهابيين منفصلين في بغداد.
سبأ
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