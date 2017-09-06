الاحتلال الاسرائيلي يقرر إقامة 4500 وحدة استيطانية جديدة [06/سبتمبر/2017] القدس المحتلة - سبأ:

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إقامة 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة وذلك استمرارا لمسلسل اجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها التاريخية وبنيتها الديمغرافية.



وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء اليوم أن “ما يسمى بمجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي وافق أمس على مخطط لإقامة 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة”.



يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الأراضي المحتلة في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات وبأنها تشكل انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.



وفي سياق متصل ندد الفلسطينيون اليوم الأربعاء بمصادقة الاحتلال على الخطة آلاستيطانية ...معتبرين أن "التصعيد" الاستيطاني الإسرائيلي يقوض حل الدولتين.

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