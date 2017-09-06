تدشين حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي بمديريتي خارف وذيبين [06/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:

دشنت وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة عمران اليوم حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي، بالتعاون مع الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة في مديريتي خارف وذيبين.



وفي التدشين أكد مشرف الحملة المهندس نجيب الأصبحي أهمية الحملة في مكافحة الأوبئة والوقاية من الحشرات الضارة وحماية المحاصيل الزراعية من الآفات.



وحث السلطة المحلية والقيادات المجتمعية والمزارعين في المديريات المستهدفة على التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة برش المبيدات الحشرية في المزارع والحقول المتضررة من هذه الحشرة الضارة.



وبين الأصبحي أن الحملة جاء بعد تلقي مكتب الزراعة بعمران بلاغات من المزارعين في المديريات المستهدفة بوجود حشرة دودة الجيش الإفريقي في بعض الحقول الزراعية تسببت في إتلاف المحاصيل الزراعية .. مؤكدا أن الحملة ستسمر حتى القضاء على هذه الحشرة.



حضر التدشين عدد من المختصين بمكتب الزراعة بالمحافظة.

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