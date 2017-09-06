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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:00:25م
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  محلي
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين إثر غارتين استهدفتا منزلا بحجة
[06/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:
استشهد وأصيب ثمانية مواطنين جراء غارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على منزلا بمديرية حيران في محافظة حجة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزلا بقرية السادات في مديرية حيران ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة خمسة أخرين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان ارتكب اليوم مجزرة مروعة في مديرية حيران باستهداف أحد منازل المواطنين.

واستنكر المصدر بشدة استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعيب إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
سبأ
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