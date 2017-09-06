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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:35:19ص
أبطال الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ما وراء الحدود.
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أبطال الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
[06/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان دمروا دبابة سعودية بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء في نجران واستهدفوا موقع الطلعة بعدد من صواريخ الكاتيوشا ودكوا موقعي الشبكة والقيادة بقذائف المدفعية، كما استهدفوا تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الإسناد، وتم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة.

وأشار المصدر إلى أن سلاح المدفعية دك تجمعات للجنود السعوديين خلف مجمع الربوعة في عسير، فيما تم قنص 4 من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، وتدمير مخزن أسلحة قبالة المنفذ ذات بقصف مدفعي أدى أيضاً إلى اشتعال النيران فيه.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مرابض وتحصينات الجنود السعوديين في جبل البادي بعدد من قذائف، وتم قنص جندي سعودي في موقع الدخان.

وفي محافظة تعز أكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أعطبوا طقمين وعربة لمرتزقة العدوان إثر قصف مدفعي على تجمعهم في منطقة الثوباني بمديرية موزع، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون إثر هجوم على مواقعهم في الدار الغربي بمنطقة حمير في مديرية مقبنة، وتم قنص 5 من المرتزقة في المنطقة ذاتها.

أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في تبة السيمن بمديرية ذباب وتجمعات لهم وآلياتهم في الهاملي بمديرية موزع.. مؤكداً مصرع القيادي في المرتزقة عبدالعزيز سلطان الجمل العشملي في جبهة حمير مقبنة بالإضافة إلى مصرع 4 مرتزقة في بئر باشا ووادي صالة بنيران الجيش واللجان الشعبية.

وقال المصدر أن أبطال الجيش واللجان دمروا عربة بي إم بي في منطقة الرماة بمديرية القبيطة محافظة لحج، وفجروا آلية أخرى محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة، وأحرقوا آلية للمرتزقة في منطقة حام بمحافظة الجوف، فيما لقي عدد منهم مصرعهم وجرح آخرون في المنطقة ذاتها.

وفي محافظة مأرب، تمكن أبطال الجيش واللجان من تدمير آليتين للمرتزقة، ولقي عدد منهم مصرعهم إثر استهداف تجمعاتهم بالمدفعية في تبة المطار بمديرية صرواح التي شهدت أيضا استهداف مدفعي لتجمعات المرتزقة في منطقة المخدرة مودياً بعدد منهم بين قتيل وجريح، فيما استهدفت المدفعية تجمعاً لمرتزقة العدوان في جبل دوة بنهم.

سبأ
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