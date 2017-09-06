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  عربي ودولي
مقتل 11 من إرهابي “داعش” في غارة جوية شرق افغانستان
[06/سبتمبر/2017] كابول - سبأ:
قتل 11 من إرهابي تنظيم “داعش” في غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية على مقرات للتنظيم في إقليم نانغارهار شرق أفغانستان اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وزارة الداخلية الأفغانية قولها في بيان إن “سلاح الجو الأفغاني نفذ غارة جوية استهدفت مقرات للتنظيم في قرية ديوانا بابا بمنطقة هاسكا مينا في الإقليم ما أسفر عن مقتل 11 إرهابيا من التنظيم”.

وكانت القوات الأميركية أعلنت مقتل المدعو أبو سيد أحد متزعمي تنظيم “داعش” في أفغانستان في غارة نفذتها في ال11 من يونيو الماضي على اقليم كونار .
سبأ
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