عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لاريجاني: كسر الطوق عن دير الزور هزيمة كبرى للإرهاب والتطرف طهران - سبأ:

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن فك الحصار عن مدينة دير الزور على يد قوات الجيش العربي السوري الباسل والقوى الحليفة بعد حصارها من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي على مدى أكثر من ثلاثة أعوام يشكل هزيمة كبرى للإرهاب والتطرف.



وقال لاريجاني في رسالة تهنئة وجهها مساء أمس: إن “هذا الانتصار المبارك الذي تحقق بانهيار صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في هذه المنطقة الاستراتيجية إنما هو تحقيق لوعد انتصار الحق على الكفر وهزيمة كبرى للإرهاب والتطرف ويبعث على البهجة والسرور”.



وأشار لاريجاني إلى أن أهالي دير الزور تحملوا الكثير من الآلام والمعاناة والمصاعب على مدى أعوام الحصار الذي فرضه إرهابيو “داعش” وقال: “إنني إذ أهنئ الشعب الصابر والجيش السوري وقوات المقاومة بهذا الانتصار آمل بأن نشهد التحرير الكامل لهذه الأرض من دنس القوى التكفيرية وإرساء الأمن والاستقرار في البلد الصديق والشقيق سورية”.

سبأ [06/سبتمبر/2017]سبأ