عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تهدد بهجوم مضاد عواقبه كارثية لمواجهة العقوبات الإضافية بيونجيانج - سبأ:

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن أي عقوبات إضافية ستفرض عليها " ستقابل بهجوم مضاد" يتسبب في عواقب كارثية .



ونقلت وكالة الأنباء المركزية (الرسمية) في كوريا الشمالية عن الوزارة القول "سنرد على العقوبات والضغط الشائنين من جانب الولايات المتحدة من خلال هجوم مضاد وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن كل العواقب الكارثية التي ستترتب على ذلك " .



وقال البيان إنه في ظل رئاسة دونالد ترامب أصبحت الولايات المتحدة "متهورة" بشكل أكبر ولم تتح لكوريا الشمالية "خيارًا آخر سوى مضاعفة جهودها لتعزيز القوة النووية .



وأضاف البيان " يتعين على الولايات المتحدة ألا تنسى للحظة واحدة وجود كوريا الديمقراطية القوة النووية الكاملة التي تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات وقنبلة ذرية وقنبلة هيدروجينية " .

سبأ [06/سبتمبر/2017]سبأ