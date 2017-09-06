عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليوم .. محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمًا بشأن إبطال خطة إعادة توطين اللاجئين بروكسل - سبأ:

تصدر محكمة العدل الأوروبية في وقت لاحق اليوم حكمًا يتعلق بدعوى قضائية مشتركة رفعتها كل من سلوفاكيا والمجر تطالبان فيها بإبطال خطة إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المجر وسلوفاكيا تريان أن الاتحاد الأوروبي قد خرق قواعده التشريعية متجاوزًا صلاحياته بعد أن صوتت غالبية الدول الأعضاء في سبتمبر من العام 2015 لاعتماد حصة ملزمة لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان عبر التكتل الأوروبي.. وتسعى الدعوى المرفوعة في ديسمبر 2015 إلى إلغاء قرار الاتحاد الأوروبي.



يشار إلى أن خطة إعادة التوطين تنص على أن تلتزم المجر باستقبال 1294 لاجئًا ،إلا أنها لم تستقبل أيًا منهم في حين أن سلوفاكيا استقبلت 16 لاجئ فقط من أصل 902.



وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على اتخاذ إجراءات قانونية حيال التشيك والمجر وبولندا لعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية بشأن إعادة التوطين.

سبأ [06/سبتمبر/2017]سبأ