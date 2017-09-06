محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 65 غارة على عدد من المحافظات صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 65 غارة على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية مستهدفا المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 17 غارة على منطقة يختل بمديرية المخا و9 غارات منها 3 لطائرة بدون طيار على منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز.



وقال المصدر إن طيران العدوان شن غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف و8 غارات على منطقة الأزرقين في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.



وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حيران بمحافظة حجة، فيما تعرضت مديرية ميدي إلى أكثر من 25 غارة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على سلسلة جبال عليب ومنطقة العواضي بمديرية كتاف، بينما تعرضت منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه إلى قصف صاروخي ومدفعي، وشن طيران العدوان غارة على الربوعة في عسير.

سبأ [06/سبتمبر/2017]سبأ