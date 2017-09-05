ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:57:05ص
قائد الثورة يدين بشدة ما يتعرض له المسلمين في بورما من جرائم مروعة
أدان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بشدة ما يتعرض له المسلمين في بورما من جرائم مروعة.
كورية الجنوبية تجري مناورات بحرية ردًا على "استفزازات" جارتها الشمالية
أجرت البحرية الكورية الجنوبية اليوم تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الشرقي ردًا على ما قالت إنها "استفزازات" من جانب كوريا الشمالية.
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
آخر الأخبار:
تعادلان للأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال
مظاهرة بالدنمارك للمطالبة بمقاطعة البضائع الاسرائيلية
استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي بمنطقة حام بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
[06/سبتمبر/2017]
عواصم - سبأ:
حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أوغندا عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وأحرز هدف المنتخب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي في الدقيقة السادسة، من خلال تمريرة بينية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء.

وكان منتخب غانا نجح في تحقيق الفوز على نظيره الكونجو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في نفس المجموعة.

وسجَّل لاعب الوسط توماس بارتي 3 أهداف "هاتريك"، ليقود غانا للفوز وإنعاش آمالها في التأهل للمونديال.

وحسم المنتخب الغاني المباراة في شوطها الأول، حيث تقدَّم بـ 3 أهداف سجَّلها ريشموند بواكي بالدقيقة 23، وتوماس بارتي في الدقيقتين 26، 45 على التوالي، مقابل هدف للكونجو سجله ليود آيت.

وفي الشوط الثاني، أضاف بارتي نجم وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، وبواكي هدفين آخرين للنجوم السوداء بالدقيقتين 69، و85 على الترتيب.

وارتفع رصيد المنتخب الغاني إلى 5 نقاط محتلاً المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الكونجو عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

بدوره، خطف المنتخب التونسي تعادلاً ثمينًا من الكونجو الديمقراطية بهدفين لمثلهما، على ملعب الشهداء في كينشاسا بالمجموعة الأولى.

تقدَّم تشانسيل مبيمبا بهدف للكونجو في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف بول مبوكو الهدف الثاني بالدقيقة 47، وردَّ المنتخب التونسي بهدفين في غضون دقيقتين، حيث سجَّل محمد أمين بن عمر الهدف الأول في الدقيقة 77، وبعد دقيقتين فقط سجل البديل أنيس بدري هدف التعادل.

وظل المنتخب التونسي عصيًا على كل المنافسين؛ حيث تعادل للمرة الأولى بعد 3 انتصارات متتالية.

وعزَّز الفريق التونسي موقعه في الصدارة بـ 10نقاط، بفارق 3 نقاط أمام منتخب الكونجو الديمقراطية صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالمركز الثالث بـ 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب ليبيا.

وضيع منتخب المغرب فرصة تصدر المجموعة الثالثة، بعد تعادله أمام مالي بملعب 26 مارس بباماكو من دون أهداف، في المجموعة الثالثة.

وحافظ منتخب كوت ديفوار على الصدارة برصيد 7 نقاط، أمام المغرب 6، والجابون 5، ومالي 2.

ولم يقم هرفي رينارد مدرب منتخب المغرب بتغيير كببر على تشكيلته، مقارنة بمباراة الجمعة الماضي، التي فاز فيها على نفس المنتخب بسداسية نظيفة، حيث أجرى تعديلاً اضطرارياً، بعد أن عوض يونس بلهندة الغائب لجمعه إنذارين بفيصل فجر.

وفي نفس المجموعة، ثأر منتخب الجابون من مضيفه منتخب كوت ديفوار، وتغلب عليه بهدفين لواحد، ورفع المنتخب الجابوني رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند 7 نقاط في صدارة الترتيب.

ولم يتمكن المنتخب الجزائري من حفظ ماء وجهه، وخيب أمال الجماهير الجزائرية، بعد أن سقط مرة أخرى أمام منتخب زامبيا بهدف نظيف، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لحساب المجموعة الثانية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد باتسون داكا في الدقيقة 67، ليعلن رسمياً عن أقصاء المنتخب الجزائري من التأهل للمونديال، حيث بقي في رصيده نقطة واحدة، متخلفا بتسع نقاط عن نيجيريا، في حين أنعش الزامبيون حظوظهم في التأهل، وأصبح بحوزتهم سبع نقاط، مقابل 3 للكاميرون.

وحرَّمت النيران الصديقة المنتخب السنغالي من فوز ثمين بالتصفيات، وأشعلت الصراع على بطاقة التأهل من المجموعة الرابعة، بعدما قادت بوركينا فاسو لتعادل ثمين بهدفين لمثلهما.

ورفع المنتخب البوركيني رصيده إلى 6 نقاط، لينتزع صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام الرأس الأخضر، التي تغلبت على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في عقر داره.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام جنوب إفريقيا، ليشتعل الصراع بين المنتخبات الأربعة في الجولتين الأخيرتين على بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

وكان منتخب بوركينا فاسو هو البادئ بالتسجيل عن طريق برتران تراوري بالدقيقة التاسعة، ثم ردَّ المنتخب السنغالي بهدفين أحرزهما إسماعيلا سار، وساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقتين 27، و75 توالياً.

لكنَّ بابا سيدو نداي نجم السنغال سجَّل هدف التعادل لخيول بوركينا بالدقيقة 88، ليحرم أسود داكار من فوز ثمين.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
تعادلان للأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال
مدرب المنتخب الوطني: قدمنا مباراة جيدة أمام الفلبين وسعداء بالتعادل
نيوزيلندا تضمن خوض الملحق ضمن تصفيات مونديال 2018م
تعادل لبنان وكوريا الشمالية 2-2 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019م
تعادل إيجابي للمنتخب الوطني مع مضيفه الفلبيني بتصفيات كأس آسيا
شرطة البرازيل تفتح تحقيق في عملية شراء أصوات لمنح تنظيم أولمبياد 2016م
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
البرتغال تتماسك وتفوز بصعوبة على المجر
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
المنتخب الوطني للناشئين يستأنف معسكره الداخلي بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
قافلة عيدية من حرائر بني حشيش دعما للجيش واللجان الشعبية
[05/سبتمبر/2017]
تقرير دولي يؤكد إستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمفوض يدعو لتحقيق دولي
[05/سبتمبر/2017]
ثلاث غارات على كتاف وقصف صاروخي ومدفعي على منبه بصعدة
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 26 غارة على حجة
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على همدان بمحافظة صنعاء
[05/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by